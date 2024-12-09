Часть Одессы во вторник, 10 декабря останется без воды: перечень адресов

В части домов Одессы во вторник, 10 декабря 2024 года, временно отключат воду. Причина — проведение ремонтных работ. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода, 10 декабря 2024 года с 9:30 до 23:50 будет отключена вода потребителям следующих улиц города:
- Бахмутская (Курская), 81-125 и 74-82;
- В.Антоновича (8-я Суворовская),
- Жолио-Кюри, 1-43 и 2-52;
- Капитана Гаврикова, 2-12 и 1-15;
- Квитки-Основьяненко (9-я Суворовская),
- Князя Владимира Великого (Добровольского), 63-83,
- Марсельская, 2-20 и 1-13;
- Александра Богомольца (10-я Суворовская), 11-15-а
- Пересыпские.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
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