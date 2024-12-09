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Часть Одессы во вторник, 10 декабря останется без воды: перечень адресов

Часть Одессы во вторник, 10 декабря останется без воды: перечень адресов

В части домов Одессы во вторник, 10 декабря 2024 года, временно отключат воду. Причина — проведение ремонтных работ. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода, 10 декабря 2024 года с 9:30 до 23:50 будет отключена вода потребителям следующих улиц города:

  • Бахмутская (Курская), 81-125 и 74-82;
  • В.Антоновича (8-я Суворовская),
  • Жолио-Кюри, 1-43 и 2-52;
  • Капитана Гаврикова, 2-12 и 1-15;
  • Квитки-Основьяненко (9-я Суворовская),
  • Князя Владимира Великого (Добровольского), 63-83,
  • Марсельская, 2-20 и 1-13;
  • Александра Богомольца (10-я Суворовская), 11-15-а
  • Пересыпские.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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