Частина Одеси сьогодні знеструмлять – кому не пощастить 13 жовтня

Сьогодні, у неділю, 13 жовтня 2024 року, частина Одеси залишиться без електропостачання через планові ремонтні роботи.
Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», плани проведення робіт на сьогоднішній день такі:
Північний РЕМ
- вул. Марсельська, 1-20;
- вул. Лесі Українки, 45-122;
- вул. Героїв оборони Одеси, 14-58;
- вул. Орловська, 1-13;
- пров. 1-й Орловський, 2-6;
- вул. Жоліо Кюрі, 5-64;
- вул. Бахмутська (вул. Курська), 82-165;
- 9-та лінія на житловому масиві, 19-24, 34, 38;
- 10-та лінія на житловому масиві, 15, 20, 25-37;
- 11-а лінія на житловому масиві, 18-35;
- 12-та лінія на житловому масиві, 19-24;
- 13-та лінія на житловому масиві, 1-12;
- 14-та лінія на житловому масиві, 13-23;
- 15-та лінія на житловому масиві, 1-9;
- 19-та лінія на житловому масиві, 1-3а;
- 22-а лінія на житловому масиві, 2,4;
- 23 лінія на житловому масиві, 2-6;
- 24-та лінія на житловому масиві, 1-7;
- 32-а лінія на житловому масиві, 4;
- вул. Капітана Кузнєцова;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-98.
Роботи до 19:00.
Не менш, ніж відключення світла дуже неприємна ситуація, коли ви не можете потрапити до себе додому через те, що зламався ключ або в самий невідповідний момент зламався замок. І найбільш правильне рішення в цьому випадку – звернутися до майстра. А де його шукати, ви можете дізнатися у нашій статті
Південний РЕМ
- Одеської громади (Авдєєво-Чорноморського);
- Бригадна, 23-55;
- Андрія Музички (Гвардійська), 3-24;
- Жаботинського, 11-57;
- Композитора Глінки, 1-20;
- Анатолія Бачинського (вул. Недєліна);
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-36;
- Пілотна;
- Георгія Липського (вул. Толбухіна), 62-133;
- Чубаєвська, 8, 8/корп. 1, 12;
- Штурвальна, 15-21б;
- Єфима Геллера, 12-57;
- пров. Тупиковий, 1-12.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ
- Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;
- Складська, 2, 2/4;
- Гранітна (Чернишевського), 1-6/8,10-26 (парні);
- дорога Фонтанська, 6;
- Довженка, 8а,10,10а;
- вул. Решата Аметова (вул. Кармена), 13,15;
- просп. Шевченка, 11а.
Роботи до 19:00.
Також зазначимо, що стабілізаційніше відключення світла на сьогоднішній день не прогнозуються.