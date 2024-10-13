Частина Одеси сьогодні знеструмлять – кому не пощастить 13 жовтня

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 11 жовтня У п’ятницю, 11 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Багато одеситів проведуть четвер без світла: адреси відключень У четвер, 10 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ