Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси сьогодні знеструмлять – кому не пощастить 13 жовтня

Частина Одеси сьогодні знеструмлять – кому не пощастить 13 жовтня

Сьогодні, у неділю, 13 жовтня 2024 року, частина Одеси залишиться без електропостачання через планові ремонтні роботи.

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», плани проведення робіт на сьогоднішній день такі:

Північний РЕМ

  • вул. Марсельська, 1-20;
  • вул. Лесі Українки, 45-122;
  • вул. Героїв оборони Одеси, 14-58;
  • вул. Орловська, 1-13;
  • пров. 1-й Орловський, 2-6;
  • вул. Жоліо Кюрі, 5-64;
  • вул. Бахмутська (вул. Курська), 82-165;
  • 9-та лінія на житловому масиві, 19-24, 34, 38;
  • 10-та лінія на житловому масиві, 15, 20, 25-37;
  • 11-а лінія на житловому масиві, 18-35;
  • 12-та лінія на житловому масиві, 19-24;
  • 13-та лінія на житловому масиві, 1-12;
  • 14-та лінія на житловому масиві, 13-23;
  • 15-та лінія на житловому масиві, 1-9;
  • 19-та лінія на житловому масиві, 1-3а;
  • 22-а лінія на житловому масиві, 2,4;
  • 23 лінія на житловому масиві, 2-6;
  • 24-та лінія на житловому масиві, 1-7;
  • 32-а лінія на житловому масиві, 4;
  • вул. Капітана Кузнєцова;
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-98.

Роботи до 19:00.

Не менш, ніж відключення світла дуже неприємна ситуація, коли ви не можете потрапити до себе додому через те, що зламався ключ або в самий невідповідний момент зламався замок. І найбільш правильне рішення в цьому випадку – звернутися до майстра. А де його шукати, ви можете дізнатися у нашій статті

Південний РЕМ

  • Одеської громади (Авдєєво-Чорноморського);
  • Бригадна, 23-55;
  • Андрія Музички (Гвардійська), 3-24;
  • Жаботинського, 11-57;
  • Композитора Глінки, 1-20;
  • Анатолія Бачинського (вул. Недєліна);
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-36;
  • Пілотна;
  • Георгія Липського (вул. Толбухіна), 62-133;
  • Чубаєвська, 8, 8/корп. 1, 12;
  • Штурвальна, 15-21б;
  • Єфима Геллера, 12-57;
  • пров. Тупиковий, 1-12.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

  • Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в;
  • Складська, 2, 2/4;
  • Гранітна (Чернишевського), 1-6/8,10-26 (парні);
  • дорога Фонтанська, 6;
  • Довженка, 8а,10,10а;
  • вул. Решата Аметова (вул. Кармена), 13,15;
  • просп. Шевченка, 11а.

Роботи до 19:00.

Також зазначимо, що стабілізаційніше відключення світла на сьогоднішній день не прогнозуються.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk