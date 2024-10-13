Часть Одессы сегодня обесточат – кому не повезет 13 октября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 11 октября В пятницу, 11 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ. ПОДРОБНЕЕ

Многие одесситы проведут четверг без света: адреса отключений В четверг, 10 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ. ПОДРОБНЕЕ

Отключение света в Одессе: кому не повезло 9 октября (адреса) В среду, 9 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ. ПОДРОБНЕЕ