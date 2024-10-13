Часть Одессы сегодня обесточат – кому не повезет 13 октября

Сегодня, в воскресенье, 13 октября 2024 года, часть Одессы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», планы проведения работ на сегодняшний день таковы:
Северный РЭС
- ул. Марсельская, 1-20;
- ул. Леси Украинки, 45-122;
- ул. Героев обороны Одессы, 14-58;
- ул. Орловская, 1-13;
- пер. 1-й Орловский, 2-6;
- ул. Жолио Кюри, 5-64;
- ул. Бахмутская (ул. Курская), 82-165;
- 9-я линия на жилом массиве, 19-24, 34, 38;
- 10-я линия на жилом массиве, 15, 20, 25-37;
- 11-я линия на жилом массиве, 18-35;
- 12-я линия на жилом массиве, 19-24;
- 13-я линия на жилом массиве, 1-12;
- 14-я линия на жилом массиве, 13-23;
- 15-я линия на жилом массиве, 1 -9;
- 19-я линия на жилом массиве, 1-3а;
- 22-я линия на жилом массиве, 2,4;
- 23-я линия на жилом массиве, 2-6;
- 24-я линия на жилом массиве, 1-7;
- 32-я линия на жилом массиве, 4;
- ул. Капитана Кузнецова;
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-98.
Работы до 19:00.
Не менее, чем отключения света весьма неприятна ситуация, когда вы не можете попасть к себе домой оттого, что сломался ключ или в самый неподходящий момент сломался замок. И наиболее правильное решение в данном случае – обратиться к мастеру. А где его искать, вы можете узнать в нашей статье.
Южный РЭС
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского);
- Бригадная, 23-55;
- Андрея Музычки (Гвардейская), 3-24;
- Жаботинского, 11-57;
- Композитора Глинки, 1-20;
- Анатолия Бачинского (ул. Неделина);
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-36;
- Пилотная;
- Георгия Липского (ул. Толбухина), 62-133;
- Чубаевская, 8, 8/корп. 1, 12;
- Штурвальная, 15-21б;
- Ефима Геллера, 12-57;
- пер. Тупиковый, 1-12.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС
- Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;
- Складская, 2, 2/4;
- Гранитная (Чернышевского), 1-6/8,10-26 (парные);
- дорога Фонтанская, 6;
- Довженко, 8а,10,10а;
- ул. Решата Аметова (ул. Кармена), 13,15;
- просп. Шевченко, 11а.
- Работы до 19:00.
Также отметим, что стабилизационные отключения света на сегодняшний день не прогнозируются.