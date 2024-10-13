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Часть Одессы сегодня обесточат – кому не повезет 13 октября

Часть Одессы сегодня обесточат – кому не повезет 13 октября

Сегодня, в воскресенье, 13 октября 2024 года, часть Одессы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», планы проведения работ на сегодняшний день таковы:

Северный РЭС

  • ул. Марсельская, 1-20;
  • ул. Леси Украинки, 45-122;
  • ул. Героев обороны Одессы, 14-58;
  • ул. Орловская, 1-13;
  • пер. 1-й Орловский, 2-6;
  • ул. Жолио Кюри, 5-64;
  • ул. Бахмутская (ул. Курская), 82-165;
  • 9-я линия на жилом массиве, 19-24, 34, 38;
  • 10-я линия на жилом массиве, 15, 20, 25-37;
  • 11-я линия на жилом массиве, 18-35;
  • 12-я линия на жилом массиве, 19-24;
  • 13-я линия на жилом массиве, 1-12;
  • 14-я линия на жилом массиве, 13-23;
  • 15-я линия на жилом массиве, 1 -9;
  • 19-я линия на жилом массиве, 1-3а;
  • 22-я линия на жилом массиве, 2,4;
  • 23-я линия на жилом массиве, 2-6;
  • 24-я линия на жилом массиве, 1-7;
  • 32-я линия на жилом массиве, 4;
  • ул. Капитана Кузнецова;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-98.

Работы до 19:00.

Не менее, чем отключения света весьма неприятна ситуация, когда вы не можете попасть к себе домой оттого, что сломался ключ или в самый неподходящий момент сломался замок. И наиболее правильное решение в данном случае – обратиться к мастеру. А где его искать, вы можете узнать в нашей статье.

Южный РЭС

  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского);
  • Бригадная, 23-55;
  • Андрея Музычки (Гвардейская), 3-24;
  • Жаботинского, 11-57;
  • Композитора Глинки, 1-20;
  • Анатолия Бачинского (ул. Неделина);
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-36;
  • Пилотная;
  • Георгия Липского (ул. Толбухина), 62-133;
  • Чубаевская, 8, 8/корп. 1, 12;
  • Штурвальная, 15-21б;
  • Ефима Геллера, 12-57;
  • пер. Тупиковый, 1-12.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

  • Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;
  • Складская, 2, 2/4;
  • Гранитная (Чернышевского), 1-6/8,10-26 (парные);
  • дорога Фонтанская, 6;
  • Довженко, 8а,10,10а;
  • ул. Решата Аметова (ул. Кармена), 13,15;
  • просп. Шевченко, 11а.
  • Работы до 19:00.

Также отметим, что стабилизационные отключения света на сегодняшний день не прогнозируются.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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