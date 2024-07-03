Частина Одеси на весь день залишиться без води: хто та коли

Завтра, у четвер, 4 липня 2024 року, в Одесі не буде води в частині Пересипського району та житлового масиву Таїрова.
Як повідомляє філія «Інфоксводоканал», це пов’язано із необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу.
Так, з 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Люстдорфська дорога, 160-262;
- Академіка Глушка, 1-13;
- Євгенія Чикаленко, 44-64, 55-87;
- Архітекторська, 12-24;
- Ільфа та Петрова, 41-65;
- Академіка Корольова, 35-87, 96-122;
- площа Незалежності, 1,
- Тролейбусна;
- Трамвайна;
- Добровольського 147-153;
- Віталія Блажка (колишня Махачкалінська), 10;
- Паустовського, 11, 17-а;
- с. Ілічанка.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).