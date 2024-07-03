Частина Одеси на весь день залишиться без води: хто та коли

Частина Одеси на весь день залишиться без води: хто та коли

Завтра, у четвер, 4 липня 2024 року, в Одесі не буде води в частині Пересипського району та житлового масиву Таїрова.

Як повідомляє філія «Інфоксводоканал», це пов’язано із необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу.

Так, з 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Люстдорфська дорога, 160-262;
  • Академіка Глушка, 1-13;
  • Євгенія Чикаленко, 44-64, 55-87;
  • Архітекторська, 12-24;
  • Ільфа та Петрова, 41-65;
  • Академіка Корольова, 35-87, 96-122;
  • площа Незалежності, 1,
  • Тролейбусна;
  • Трамвайна;
  • Добровольського 147-153;
  • Віталія Блажка (колишня Махачкалінська), 10;
  • Паустовського, 11, 17-а;
  • с. Ілічанка.

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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