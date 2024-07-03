Часть Одессы на весь день останется без воды: кто и когда

Часть Одессы на весь день останется без воды: кто и когда

Завтра, в четверг, 4 июля 2024 года, в Одессе не будет воды в части Пересыпского района и жилмассива Таирова.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода.

Так, с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Люстдорфская дорога, 160-262;
  • Академика Глушко, 1-13;
  • Евгения Чикаленко, 44-64, 55-87;
  • Архитекторская, 12-24;
  • Ильфа и Петрова, 41-65;
  • Академика Королева, 35-87, 96-122;
  • площадь Независимости, 1,
  • Троллейбусная;
  • Трамвайная;
  • Добровольского 147-153;
  • Виталия Блажка (бывшая Махачкалинская), 10;
  • Паустовского, 11, 17-а;
  • с. Иличанка.

Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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