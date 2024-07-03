Часть Одессы на весь день останется без воды: кто и когда

Завтра, в четверг, 4 июля 2024 года, в Одессе не будет воды в части Пересыпского района и жилмассива Таирова.
Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
Так, с 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 160-262;
- Академика Глушко, 1-13;
- Евгения Чикаленко, 44-64, 55-87;
- Архитекторская, 12-24;
- Ильфа и Петрова, 41-65;
- Академика Королева, 35-87, 96-122;
- площадь Независимости, 1,
- Троллейбусная;
- Трамвайная;
- Добровольского 147-153;
- Виталия Блажка (бывшая Махачкалинская), 10;
- Паустовского, 11, 17-а;
- с. Иличанка.
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
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