Частина Одеси на весь день залишиться без води – хто та коли

Філія «Інфоксводоканал» повідомляє мешканцям міста, керівникам підприємств та організацій, що завтра, 24 травня 2024 року, деякі вулиці у центрі Одеси залишаться без водопостачання на весь день через проведення ремонтних робіт.
Так, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 24 травня 2024 року з 09:00 до 23:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Ольгіївська, 2-14;
- Пастера, 2-14, 1-13;
- Кінна, 2-6;
- Валіховський провулок.
Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).