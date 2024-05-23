Часть Одессы на весь день останется без воды – кто и когда

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что завтра, 24 мая 2024 года, некоторые улицы в центре Одессы останутся без водоснабжения на весь день из-за проведения ремонтных работ.
Так, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 24 мая 2024 года с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Ольгиевская, 2-14;
- Пастера, 2-14, 1-13;
- Конная, 2-6;
- Валиховский переулок.
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).