Частина Одеси 7 травня до вечора залишилася без світла: адреси

У вівторок, 7 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Абрикосова, 4-16, 45-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Айвазовського (Тимірязєва), 34.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Олександрійський провулок (пров.Волзький), 1-22,
- Нова,10-16,
- Болгарська, 1-90,
- Запорізька, 2-21,
- Мечникова, 55-128,
- Г.Цвєтаєва, 1-34,
- Канатна, 43-84,
- пров. Вознесенський, 8-26,
- Водопровідна, 1-11,
- пров. Високий, 1-20,
- пров. 3-й Басейний, 19-23а,
- М’ясоїдівська, 40-46,
- Адм.Лазарєва, 3-43,
- Басейна, 4,
- пров. 1й Басейний, 10-23,
- пров. 2-й Басейний, 2-18,
- Прохоровська, 51-61,
- пров.Ватманський, 1-6,
- пров. 2-й Водопровідний, 2,4,
- Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1-8,
- Пантелеймонівська, 5-34,
- Середньофонтанська, 4-14,
- 2-а Лагерна, 2-40,
- Багрицького, 9-71,
- Малиновського, 4-62,
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1-40,
- Буковецького (В.Фігнер), 1-14,
- Цегельнозаводська, 1-22,
- пров.Кедровий, 1-17,
- пл. Куликове Поле,
- пров. О.Юрженка, 1-20,
- пров.1й Водопровідний, 4-13,
- Глиняна, 1-28, Луїджі Іоріні (Кибальчича), 1-27,
- Мармурова (С.Перовської), 1-30,
- Республіканська, 1-9,
- О.Тимошенка, 1-42,
- пров.Квітковий, 1-38,
- Б.Хмельницького, 23-66,
- Бреуса, 7-43,
- Веснянна, 1-13,
- Маразліївська, 54,
- Успенська, 8-43,
- Луганська, 2-20,
- пров. Овражний, 4-18.
Північний РЕМ
Роботи до 18.30
- Миколи Боровського, 1/17/2.