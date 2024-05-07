Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси 7 травня до вечора залишилася без світла: адреси

Частина Одеси 7 травня до вечора залишилася без світла: адреси

У вівторок, 7 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Абрикосова, 4-16, 45-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Олександрійський провулок (пров.Волзький), 1-22,
  • Нова,10-16,
  • Болгарська, 1-90,
  • Запорізька, 2-21,
  • Мечникова, 55-128,
  • Г.Цвєтаєва, 1-34,
  • Канатна, 43-84,
  • пров. Вознесенський, 8-26,
  • Водопровідна, 1-11,
  • пров. Високий, 1-20,
  • пров. 3-й Басейний, 19-23а,
  • М’ясоїдівська, 40-46,
  • Адм.Лазарєва, 3-43,
  • Басейна, 4,
  • пров. 1й Басейний, 10-23,
  • пров. 2-й Басейний, 2-18,
  • Прохоровська, 51-61,
  • пров.Ватманський, 1-6,
  • пров. 2-й Водопровідний, 2,4,
  • Халайджогло провулок (пров. Єлисаветградський), 1-8,
  • Пантелеймонівська, 5-34,
  • Середньофонтанська, 4-14,
  • 2-а Лагерна, 2-40,
  • Багрицького, 9-71,
  • Малиновського, 4-62,
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1-40,
  • Буковецького (В.Фігнер), 1-14,
  • Цегельнозаводська, 1-22,
  • пров.Кедровий, 1-17,
  • пл. Куликове Поле,
  • пров. О.Юрженка, 1-20,
  • пров.1й Водопровідний, 4-13,
  • Глиняна, 1-28, Луїджі Іоріні (Кибальчича), 1-27,
  • Мармурова (С.Перовської), 1-30,
  • Республіканська, 1-9,
  • О.Тимошенка, 1-42,
  • пров.Квітковий, 1-38,
  • Б.Хмельницького, 23-66,
  • Бреуса, 7-43,
  • Веснянна, 1-13,
  • Маразліївська, 54,
  • Успенська, 8-43,
  • Луганська, 2-20,
  • пров. Овражний, 4-18.

Північний РЕМ

Роботи до 18.30

  • Миколи Боровського, 1/17/2.
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