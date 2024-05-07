Часть Одессы 7 мая до вечера осталась без света: адреса

Во вторник, 7 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Абрикосовая, 4-16, 45-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 88-195,
- пер. 1-й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Александрийский переулок (переулок Волжский), 1-22,
- Новая, 10-16,
- Болгарская, 1-90,
- Запорожская, 2-21,
- Мечникова, 55-128,
- Г.Цветаева, 1-34,
- Канатная, 43-84,
- пер. Вознесенский, 8-26,
- Водопроводная, 1-11,
- пер. Высокий, 1-20,
- пер. 3й Бассейный, 19-23а,
- Мясоедовская, 40-46,
- Адм. Лазарева, 3-43,
- Бассейная, 4,
- пер. 1й Бассейный, 10-23,
- пер. 2й Бассейный, 2-18,
- Прохоровская, 51-61,
- пер.Ватманський, 1-6,
- пер. 2й Водопроводный, 2,4,
- Халайджогло переулок (пер. Елисаветградский), 1-8,
- Пантелеймоновская, 5-34,
- Среднефонтанская, 4-14,
- 2-я Лагерная, 2-40,
- Багрицкого, 9-71,
- Малиновского, 4-62,
- Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1-40,
- Буковецкого (В. Фигнер), 1-14,
- Кирпичнозаводская, 1-22,
- пров.Кедровый, 1-17,
- пл. Куликово Поле,
- пер. О.Юрженко, 1-20,
- пров.1 й Водопроводный, 4-13,
- Глиняная, 1-28,
- Луиджи Иорини (Кибальчича), 1-27,
- Мраморная (С.Перовской), 1-30,
- Республиканская, 1-9,
- А.Тимошенко, 1-42,
- пер.Цветочный, 1-38,
- Б.Хмельницкого, 23-66,
- Бреуса, 7-43,
- Весенняя, 1-13,
- Маразлиевская, 54,
- Успенская, 8-43,
- Луганская, 2-20,
- переулок Овражный, 4-18.
Северный РЭС
Работы до 18.30
- Николая Боровского, 1/17/2.