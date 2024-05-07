Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 7 мая до вечера осталась без света: адреса

Часть Одессы 7 мая до вечера осталась без света: адреса

Во вторник, 7 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Абрикосовая, 4-16, 45-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • пер. 1-й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Александрийский переулок (переулок Волжский), 1-22,
  • Новая, 10-16,
  • Болгарская, 1-90,
  • Запорожская, 2-21,
  • Мечникова, 55-128,
  • Г.Цветаева, 1-34,
  • Канатная, 43-84,
  • пер. Вознесенский, 8-26,
  • Водопроводная, 1-11,
  • пер. Высокий, 1-20,
  • пер. 3й Бассейный, 19-23а,
  • Мясоедовская, 40-46,
  • Адм. Лазарева, 3-43,
  • Бассейная, 4,
  • пер. 1й Бассейный, 10-23,
  • пер. 2й Бассейный, 2-18,
  • Прохоровская, 51-61,
  • пер.Ватманський, 1-6,
  • пер. 2й Водопроводный, 2,4,
  • Халайджогло переулок (пер. Елисаветградский), 1-8,
  • Пантелеймоновская, 5-34,
  • Среднефонтанская, 4-14,
  • 2-я Лагерная, 2-40,
  • Багрицкого, 9-71,
  • Малиновского, 4-62,
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1-40,
  • Буковецкого (В. Фигнер), 1-14,
  • Кирпичнозаводская, 1-22,
  • пров.Кедровый, 1-17,
  • пл. Куликово Поле,
  • пер. О.Юрженко, 1-20,
  • пров.1 й Водопроводный, 4-13,
  • Глиняная, 1-28,
  • Луиджи Иорини (Кибальчича), 1-27,
  • Мраморная (С.Перовской), 1-30,
  • Республиканская, 1-9,
  • А.Тимошенко, 1-42,
  • пер.Цветочный, 1-38,
  • Б.Хмельницкого, 23-66,
  • Бреуса, 7-43,
  • Весенняя, 1-13,
  • Маразлиевская, 54,
  • Успенская, 8-43,
  • Луганская, 2-20,
  • переулок Овражный, 4-18.

Северный РЭС

Работы до 18.30

  • Николая Боровского, 1/17/2.
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