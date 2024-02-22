Частина Одеси 22 лютого залишилася без світла: коли включать

У четвер, 22 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- 1-а Станційна, 1-51,
- 2-а Станційна, 1-33,
- 3-я Станційна, 1-23,
- Селекційна, 1-54,
- Преображенська, 27,
- Тракторна, 1-54,
- Мельницька, 1-16,
- Михайлівська, 43-66,
- сквер Гамова, 1-7,
- Скісна, 42-76,
- Середня, 38-59,
- Кандинського, 1-36,
- пров. Каркашадзе, 3-7,
- пр.Гагаріна, 10,10а,
- пр.Шевченка, 6-7,
- Брестська, 17-53,
- узвіз Матроський, 3-18,
- пл. В.Холодної, 1-3,
- Манежна, 28-36,
- Пішонівська, 12/1,
- Танкістів, 56-62,
- Лугова, 42-73,
- О.Вишні, 3-44,
- Стовпова, 17,
- пров. 1й Моторний, 1-38,
- пров. 2й Моторний, 2-12.
Північний РЕМ
Роботи до 14.00
- пров. Л.Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак.Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелінський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Ак.Корольова, 48-122,
- Люстдорфська дор., 146-152.