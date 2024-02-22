Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси 22 лютого залишилася без світла: коли включать

Частина Одеси 22 лютого залишилася без світла: коли включать

У четвер, 22 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • 1-а Станційна, 1-51,
  • 2-а Станційна, 1-33,
  • 3-я Станційна, 1-23,
  • Селекційна, 1-54,
  • Преображенська, 27,
  • Тракторна, 1-54,
  • Мельницька, 1-16,
  • Михайлівська, 43-66,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • Скісна, 42-76,
  • Середня, 38-59,
  • Кандинського, 1-36,
  • пров. Каркашадзе, 3-7,
  • пр.Гагаріна, 10,10а,
  • пр.Шевченка, 6-7,
  • Брестська, 17-53,
  • узвіз Матроський, 3-18,
  • пл. В.Холодної, 1-3,
  • Манежна, 28-36,
  • Пішонівська, 12/1,
  • Танкістів, 56-62,
  • Лугова, 42-73,
  • О.Вишні, 3-44,
  • Стовпова, 17,
  • пров. 1й Моторний, 1-38,
  • пров. 2й Моторний, 2-12.

Північний РЕМ

Роботи до 14.00

  • пров. Л.Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак.Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелінський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Ак.Корольова, 48-122,
  • Люстдорфська дор., 146-152.
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