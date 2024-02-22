Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 22 февраля осталась без света: когда включат

Часть Одессы 22 февраля осталась без света: когда включат

В четверг, 22 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • 1-я Станционная, 1-51,
  • 2-я Станционная, 1-33,
  • 3-я Станционная, 1-23,
  • Селекционная, 1-54,
  • Преображенская, 27,
  • Тракторная, 1-54,
  • Мельницкая, 1-16,
  • Михайловская, 43-66,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • Скосная, 42-76,
  • Средняя, 38-59,
  • Кандинского, 1-36,
  • пер. Гагарина, 10,10а,
  • пр.Шевченко, 6-7,
  • Брестская, 17-53,
  • спуск Матросский, 3-18,
  • пл. В.Холодной, 1-3,
  • Манежная, 28-36,
  • Пишоновская, 12/1,
  • Танкистов, 56-62,
  • Луговая, 42-73,
  • О.Вишни, 3-44,
  • Столбовая, 17,
  • переулок 1й Моторный, 1-38,
  • переулок 2й Моторный, 2-12.

Северный РЭС

Работы до 14.00

  • пер. Л.Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43,
  • Хуторская, 15-105,
  • Ак.Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степная, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Ак.Королева, 48-122,
  • Люстдорфская дор., 146-152.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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