Часть Одессы 22 февраля осталась без света: когда включат

В четверг, 22 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- 1-я Станционная, 1-51,
- 2-я Станционная, 1-33,
- 3-я Станционная, 1-23,
- Селекционная, 1-54,
- Преображенская, 27,
- Тракторная, 1-54,
- Мельницкая, 1-16,
- Михайловская, 43-66,
- сквер Гамова, 1-7,
- Скосная, 42-76,
- Средняя, 38-59,
- Кандинского, 1-36,
- пер. Гагарина, 10,10а,
- пр.Шевченко, 6-7,
- Брестская, 17-53,
- спуск Матросский, 3-18,
- пл. В.Холодной, 1-3,
- Манежная, 28-36,
- Пишоновская, 12/1,
- Танкистов, 56-62,
- Луговая, 42-73,
- О.Вишни, 3-44,
- Столбовая, 17,
- переулок 1й Моторный, 1-38,
- переулок 2й Моторный, 2-12.
Северный РЭС
Работы до 14.00
- пер. Л.Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18-43,
- Хуторская, 15-105,
- Ак.Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Геологическая, 9-23,
- Степная, 1-31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Ак.Королева, 48-122,
- Люстдорфская дор., 146-152.