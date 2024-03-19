Частина Одеси 20 березня залишиться без води – адреси

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
20 березня 2024 року з 09:30 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Хімічна;
- Київське шосе;
- Миколи Боровського;
- Михайла Грушевського, 3-49;
- Промислова;
- Пестеля;
- Братів Поджіо;
- Овідіопольська дорога;
- В’ячеслава Кирилова;
- Плієва;
- Агротехнічна;
- Деревообробний пров.;
- сел.Дзержинського;
- станція Усатове;
- Стовпова;
- Бірюкова;
- Боженка;
- 1-й Житомирський провулок;
- Танкістів.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.