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Частина Одеси 20 березня залишиться без води – адреси

Частина Одеси 20 березня залишиться без води – адреси

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:

20 березня 2024 року з 09:30 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Хімічна;
  • Київське шосе;
  • Миколи Боровського;
  • Михайла Грушевського, 3-49;
  • Промислова;
  • Пестеля;
  • Братів Поджіо;
  • Овідіопольська дорога;
  • В’ячеслава Кирилова;
  • Плієва;
  • Агротехнічна;
  • Деревообробний пров.;
  • сел.Дзержинського;
  • станція Усатове;
  • Стовпова;
  • Бірюкова;
  • Боженка;
  • 1-й Житомирський провулок;
  • Танкістів.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

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