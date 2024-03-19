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Часть Одессы 20 марта останется без воды – адреса

Часть Одессы 20 марта останется без воды – адреса

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям Одессы, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:

20 марта 2024 года с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Химическая;
  • Киевское шоссе;
  • Николая Боровского;
  • Михаила Грушевского, 3-49;
  • Промышленная;
  • Пестеля;
  • Братьев Поджио;
  • Овидиопольская дорога;
  • Вячеслава Кириллова;
  • Плиева;
  • Агротехническая;
  • Деревообрабатывающий пер.;
  • сел.Дзержинского;
  • станция Усатово;
  • Столбовая;
  • Бирюкова;
  • Боженко;
  • 1-й Житомирский переулок;
  • Танкисты.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

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