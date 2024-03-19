Часть Одессы 20 марта останется без воды – адреса

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям Одессы, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
20 марта 2024 года с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Химическая;
- Киевское шоссе;
- Николая Боровского;
- Михаила Грушевского, 3-49;
- Промышленная;
- Пестеля;
- Братьев Поджио;
- Овидиопольская дорога;
- Вячеслава Кириллова;
- Плиева;
- Агротехническая;
- Деревообрабатывающий пер.;
- сел.Дзержинского;
- станция Усатово;
- Столбовая;
- Бирюкова;
- Боженко;
- 1-й Житомирский переулок;
- Танкисты.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.