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Частина Одеси 14 вересня залишиться без світла: список адрес

Частина Одеси 14 вересня залишиться без світла: список адрес

Сьогодні, 14 вересня, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжать проведення аварійно-відновлювальних робіт. Деякі одесити до пізнього вечора залишаться без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Ак.Корольова. 

Роботи до 17.00:

  • Ак.Вільямса. 

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 1-а Проектована,
  • 2-й Другої вулиці пров.,
  • 2-й Куликовський пров.,
  • Ак.Гаркавого,
  • Бесарабська,
  • Кап.Гаврікова,
  • Лютнева,
  • Новосельського,
  • Овідіопольська,
  • Проектуєма,
  • Стеклова,
  • Тираспольська,
  • Тираспольське шосе,
  • Умова. 

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 8-13й Чорноморський пров.,
  • 8 Березня,
  • Жевахова,
  • Жевахова /8-й
  • Чорноморський пров.,
  • Жевахова гора,
  • Локомотивна,
  • Ак.Панкратової. 

Роботи до 20.00:

  • В.Хавкіна,
  • Геологічна,
  • Кругова,
  • Степова,
  • Хутірська,
  • 3-й Залізничний пров.,
  • 3-й Локомотивний пров.,
  • Балтська дор.,
  • Залізнична,
  • Лиманна,
  • Лиманний пров.,
  • От.Головатого,
  • От.Чепіги,
  • Церковна,
  • Ч.Козацтва. 

Роботи до 22.00:

  • Заболотного,
  • Марсельська,
  • С.Палія. 

Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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