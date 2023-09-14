Частина Одеси 14 вересня залишиться без світла: список адрес

Для чого ДТЕК встановлює нові лічильники, і чи всі вони “розумні” Для чого ДТЕК встановлює нові лічильники, і чи всі вони розумні

Нещодавно мешканцям багатьох одеських будинків поміняли електролічильники. Прилади старого зразка, чи не обов’язково, замінили двозонними або, так званими, «розумними» лічильниками. Як працюють такі лічильники, і чому заміна вигідна одеситам, ми розбиралися разом із начальником відділу департаменту з комунікацій ДПЕК Одеськими електромережами Юлією Почебутою. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 568: знищені підводний човен і десантний корабель ворога Розпочалася п’ятсот шістдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив знищення 13 вересня російського підводного човна та великого десантного корабля у тимчасово окупованому Севастополі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ