Часть Одессы 14 сентября останется без света: список адресов

Сегодня, 14 сентября, ДТЭК «Одесские электросети» продолжат проведение аварийно-восстановительных работ. Некоторые одесситы до позднего вечера останутся без света.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Ак.Королева.
Работы до 17.00:
- Ак.Уильямса.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- 1-я Проектируемая,
- 2-й Второй улицы пер.,
- 2-й Куликовский пер.,
- Ак.Гаркавого,
- Бессарабская,
- Кап.Гаврикова,
- Февральская,
- Новосельского,
- Овидиопольская,
- Проектируемая,
- Стеклова,
- Тираспольская,
- Тираспольское шоссе,
- Умова.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 8-13й Черноморский пер.,
- 8 Марта,
- Жевахова,
- Жевахова /8-й
- Черноморский пер.,
- Жевахова гора,
- Локомотивная,
- Ак.Панкратовой.
Работы до 20.00:
- В.Хавкина,
- Геологическая,
- Круговая,
- Степная,
- Хуторская,
- 3-й Железнодорожный пер.,
- 3-й Локомотивный пер.,
- Балтская дор.,
- Железнодорожная,
- Лиманная,
- Лиманный пер.,
- Ат.Головатого,
- Ат.Чепиги,
- Церковная,
- Ч. Казачество.
Работы до 22.00:
- Заболотного,
- Марсельская,
- С. Палия.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.