Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 14 сентября останется без света: список адресов

Часть Одессы 14 сентября останется без света: список адресов

Сегодня, 14 сентября, ДТЭК «Одесские электросети» продолжат проведение аварийно-восстановительных работ. Некоторые одесситы до позднего вечера останутся без света.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Ак.Королева.

Работы до 17.00:

  • Ак.Уильямса.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • 1-я Проектируемая,
  • 2-й Второй улицы пер.,
  • 2-й Куликовский пер.,
  • Ак.Гаркавого,
  • Бессарабская,
  • Кап.Гаврикова,
  • Февральская,
  • Новосельского,
  • Овидиопольская,
  • Проектируемая,
  • Стеклова,
  • Тираспольская,
  • Тираспольское шоссе,
  • Умова.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 8-13й Черноморский пер.,
  • 8 Марта,
  • Жевахова,
  • Жевахова /8-й
  • Черноморский пер.,
  • Жевахова гора,
  • Локомотивная,
  • Ак.Панкратовой.

Работы до 20.00:

  • В.Хавкина,
  • Геологическая,
  • Круговая,
  • Степная,
  • Хуторская,
  • 3-й Железнодорожный пер.,
  • 3-й Локомотивный пер.,
  • Балтская дор.,
  • Железнодорожная,
  • Лиманная,
  • Лиманный пер.,
  • Ат.Головатого,
  • Ат.Чепиги,
  • Церковная,
  • Ч. Казачество.

Работы до 22.00:

  • Заболотного,
  • Марсельская,
  • С. Палия.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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