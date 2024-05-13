Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси 13 травня залишиться без світла: адреси вимкнень

Частина Одеси 13 травня залишиться без світла: адреси вимкнень

У понеділок, 13 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Тираспольська, 25,31,33,35,
  • Базарна, 91, 93, 95,120,120/корп.3,
  • пров. Щепний, 3,4,9.

Роботи до 19:00:

  • Посмітного, 20, 22,
  • Фонтанська дорога, 59, 59/корп.1, 59а, 61, 63, 65,
  • пров. Полуничний, 20, 24/2-4, 24А.

Південний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • “Зелений мис”,
  • товариство садівників, 133,
  • Чуковського Корнія, 5/63,
  • просп. Свободи, 32/а/1.

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4,-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,
  • Дубовий Гай, 2-57, Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 88, 91, 92, 98-104, 195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37 і 40,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1 – 29,
  • пров. Янтарний, 6-8.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Отамана Головатого, 64-77, 92-96, 135-145,
  • Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107, 123, 125-135.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk