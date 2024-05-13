Частина Одеси 13 травня залишиться без світла: адреси вимкнень

У понеділок, 13 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Тираспольська, 25,31,33,35,
- Базарна, 91, 93, 95,120,120/корп.3,
- пров. Щепний, 3,4,9.
Роботи до 19:00:
- Посмітного, 20, 22,
- Фонтанська дорога, 59, 59/корп.1, 59а, 61, 63, 65,
- пров. Полуничний, 20, 24/2-4, 24А.
Південний РЕМ
Роботи до 18:00:
- “Зелений мис”,
- товариство садівників, 133,
- Чуковського Корнія, 5/63,
- просп. Свободи, 32/а/1.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4,-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,
- Дубовий Гай, 2-57, Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 88, 91, 92, 98-104, 195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37 і 40,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1 – 29,
- пров. Янтарний, 6-8.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Отамана Головатого, 64-77, 92-96, 135-145,
- Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107, 123, 125-135.