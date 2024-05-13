Часть Одессы 13 мая останется без света: адреса отключений

В понедельник, 13 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Тираспольская, 25,31,33,35,
- Базарная, 91, 93, 95,120,120/корп.3,
- пер. Щепной, 3,4,9.
Работы до 19:00:
- Посмитного, 20, 22,
- Фонтанская дорога, 59, 59/корп.1, 59а, 61, 63, 65,
- пер. Клубничный, 20, 24/2-4, 24А.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- «Зеленый мыс»,
- общество садоводов, 133,
- Чуковского Корнея, 5/63,
- просп. Свободы, 32/а/1.
Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4,-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 88, 91, 92, 98-104, 195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40,
- переулок 1-й Равенства, 90,
- переулок Абрикосовый, 1 — 29,
- переулок Янтарный, 6-8.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Атамана Головатого, 64-77, 92-96, 135-145,
- Черноморского Казачества, 95, 97, 107, 123, 125-135.