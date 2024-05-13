Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 13 мая останется без света: адреса отключений

Часть Одессы 13 мая останется без света: адреса отключений

В понедельник, 13 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Тираспольская, 25,31,33,35,
  • Базарная, 91, 93, 95,120,120/корп.3,
  • пер. Щепной, 3,4,9.

Работы до 19:00:

  • Посмитного, 20, 22,
  • Фонтанская дорога, 59, 59/корп.1, 59а, 61, 63, 65,
  • пер. Клубничный, 20, 24/2-4, 24А.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • «Зеленый мыс»,
  • общество садоводов, 133,
  • Чуковского Корнея, 5/63,
  • просп. Свободы, 32/а/1.

Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4,-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 88, 91, 92, 98-104, 195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40,
  • переулок 1-й Равенства, 90,
  • переулок Абрикосовый, 1 — 29,
  • переулок Янтарный, 6-8.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Атамана Головатого, 64-77, 92-96, 135-145,
  • Черноморского Казачества, 95, 97, 107, 123, 125-135.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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