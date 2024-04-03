Частина великого району Одеси 4 квітня залишиться без води на весь день – названо причину

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
Завтра, 4 квітня 2024 року, з 9:30 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Люстдорфська дорога, 7-23;
- Адміральський проспект 40-42.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).