Часть крупного района Одессы 4 апреля останется без воды на весь день – названа причина

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
Завтра, 4 апреля 2024 года, с 09:30 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 7-23;
- Адмиральский проспект 40-42.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).