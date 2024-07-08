Безкоштовні події Одеси: афіша на 9-11 липня

Безкоштовні події Одеси: афіша на 9-11 липня

Освітні та мистецькі події цього тижня. Зверніть увагу, у вівторок та четвер на вас чекають дві заключні зустрічі з циклу освітнього курсу про місто. Приходьте, якщо вас цікавить, як буде розвиватися культура міста найближчі роки. Ірина Нечиталюк запрошує на зустріч, присвячену Олені Пчілки. Також продовжують свою роботу розмовні клуби для тих, хто удосконалює українську.

Український клуб

Український клуб

Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

9 липня, 13:30

https://www.facebook.com/odessa.ounb

Лекція Ірини Нечиталюк про Олену Пчілку

Лекція Ірини Нечиталюк про Олену Пчілку

Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

9 липня, 15:30

https://www.facebook.com/events/871196364845227/

Дорожня карта культурного розвитку міста

Дорожня карта культурного розвитку міста

Місце буде повідомлено після реєстрації https://pixelatedrealities.org/events/

9 липня, 19:00

https://www.facebook.com/events/2744519375712845/

Клуб Роз-мова

Клуб Роз-мова

Корольова, 40, Обласна юнацька бібліотека

10 липня, 15:00

https://www.facebook.com/

Презентація книги «Чи бачать небеса котів?»

Презентація книги Чи бачать небеса котів

Преображенська, 35, б-ка Багрицького

10 липня, 16:00

https://www.facebook.com/events/1176163003523853/

Вистава Театру К «Я нічого не памʼятаю»

Вистава Театру К Я нічого не памʼятаю

Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

10 липня, 18:00

https://www.facebook.com/events/491439479940962/

Книжковий клуб Pro читай

Книжковий клуб Pro читай

Корольова, 40, Обласна юнацька бібліотека

11 липня, 15:00

https://www.facebook.com/

Лекція Оксани Довгополової. Міт про місто: зсередини та зовні, колись та сьогодні

Лекція Оксани Довгополової. Міт про місто: зсередини та зовні, колись та сьогодні

Місце буде повідомлено після реєстрації https://pixelatedrealities.org/events/

11 липня, 17:00

https://www.facebook.com/events/1111783260118986/

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Феєрверк гастролей: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 5-7 липня
    Феєрверк гастролей: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 5-7 липня

    В Одесі – гастрольний бум. І поки іноземні виконавці та артисти ще побоюються приїздити в наше місто, ми із задоволенням відкриваємо для себе вітчизняні таланти. Тож цього вікенду ви зможете відвідати гастролі столичного театру Франка, концерт Аніме оркестру, джазовий концерт одеситки, яка підкорила найвідоміші сцени Європи Тамари Лукашевої, концерт зірки української поп музики CHEEV. Ну а тим, хто хоче затишку пропонуємо відправитися в Ботанічний сад, де концерти вихідного дня стали вже доброю традицією.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Фантастичні вихідні: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 28 – 30 червня
    Фантастичні вихідні: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 28 – 30 червня

    Три театральних премʼєри та ексклюзивні концерти очікують на одеситів цими вихідними. Оперний театр запрошує на свої програми і дітей і дорослих. Театр Музкомедії акриває сезон виставою на чарівну музику Штрауса. Ботанічний сад знову стає музичним майданчиком посеред квітів. А всіх закоханих та не тільки запрошують в Ітаку, де буде співати найромантичніший виконавець – Максим Бордин. Проведіть червень так, щоб він запамʼятався вам надовго.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Фантастичні вихідні: топ 5 яскравих подій в Одесі, які варто відвідати в Одесі 21 – 23 червня
    Фантастичні вихідні: топ 5 яскравих подій в Одесі, які варто відвідати в Одесі 21 – 23 червня

    Натхненні вихідні! Налаштуватись на гарні вихідні допоможе Одеська опера, де ввечері у пʼятницю буде лунати музика та джаз! У суботу та неділю можна зайнятися своїм фізичним та духовним здоровʼям на фестивалі йоги серед ароматних трав та квітів, а ввечері там же послухати вічну класику – найвідоміші твори Вівальді. Недільний ранок можна розпочати на екскурсії по одеським синагогам, А завершити цей день на премʼєрі в театрі Маски.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Смачні вихідні та багато музики: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 14-16 червня
    Смачні вихідні та багато музики: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 14-16 червня

    Ци вихідні просто створені для відпочинку на відкритому повітрі. В суботу та неділю на вас чекають Наукова бібліотека та Одеська кіностудія. На цих локаціях відбудуться фестивалі.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Цікаво для дітей та дорослих: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 7 – 9 червня
    Цікаво для дітей та дорослих: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 7 – 9 червня

    Ци вихідні просто створені для сімейного відпочинку. І розпочнеться все концертом в Ботанічному саду, де батьки можуть послухати джаз, поки діти будуть гратися на свіжому повітрі. В суботу на неділю Одеський оперний та культурний центр Beit Grand чекають на дитячі програми, які будуть цікаві не лише дітям, а й дорослим.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk