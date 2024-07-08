Безкоштовні події Одеси: афіша на 9-11 липня

Освітні та мистецькі події цього тижня. Зверніть увагу, у вівторок та четвер на вас чекають дві заключні зустрічі з циклу освітнього курсу про місто. Приходьте, якщо вас цікавить, як буде розвиватися культура міста найближчі роки. Ірина Нечиталюк запрошує на зустріч, присвячену Олені Пчілки. Також продовжують свою роботу розмовні клуби для тих, хто удосконалює українську.
Український клуб
Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
9 липня, 13:30
https://www.facebook.com/odessa.ounb
Лекція Ірини Нечиталюк про Олену Пчілку
Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
9 липня, 15:30
https://www.facebook.com/events/871196364845227/
Дорожня карта культурного розвитку міста
Місце буде повідомлено після реєстрації https://pixelatedrealities.org/events/
9 липня, 19:00
https://www.facebook.com/events/2744519375712845/
Клуб Роз-мова
Корольова, 40, Обласна юнацька бібліотека
10 липня, 15:00
Презентація книги «Чи бачать небеса котів?»
Преображенська, 35, б-ка Багрицького
10 липня, 16:00
https://www.facebook.com/events/1176163003523853/
Вистава Театру К «Я нічого не памʼятаю»
Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
10 липня, 18:00
https://www.facebook.com/events/491439479940962/
Книжковий клуб Pro читай
Корольова, 40, Обласна юнацька бібліотека
11 липня, 15:00
Лекція Оксани Довгополової. Міт про місто: зсередини та зовні, колись та сьогодні
Місце буде повідомлено після реєстрації https://pixelatedrealities.org/events/
11 липня, 17:00