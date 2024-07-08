Безкоштовні події Одеси: афіша на 9-11 липня

Феєрверк гастролей: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 5-7 липня В Одесі – гастрольний бум. І поки іноземні виконавці та артисти ще побоюються приїздити в наше місто, ми із задоволенням відкриваємо для себе вітчизняні таланти. Тож цього вікенду ви зможете відвідати гастролі столичного театру Франка, концерт Аніме оркестру, джазовий концерт одеситки, яка підкорила найвідоміші сцени Європи Тамари Лукашевої, концерт зірки української поп музики CHEEV. Ну а тим, хто хоче затишку пропонуємо відправитися в Ботанічний сад, де концерти вихідного дня стали вже доброю традицією. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Фантастичні вихідні: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 28 – 30 червня Три театральних премʼєри та ексклюзивні концерти очікують на одеситів цими вихідними. Оперний театр запрошує на свої програми і дітей і дорослих. Театр Музкомедії акриває сезон виставою на чарівну музику Штрауса. Ботанічний сад знову стає музичним майданчиком посеред квітів. А всіх закоханих та не тільки запрошують в Ітаку, де буде співати найромантичніший виконавець – Максим Бордин. Проведіть червень так, щоб він запамʼятався вам надовго. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Фантастичні вихідні: топ 5 яскравих подій в Одесі, які варто відвідати в Одесі 21 – 23 червня Натхненні вихідні! Налаштуватись на гарні вихідні допоможе Одеська опера, де ввечері у пʼятницю буде лунати музика та джаз! У суботу та неділю можна зайнятися своїм фізичним та духовним здоровʼям на фестивалі йоги серед ароматних трав та квітів, а ввечері там же послухати вічну класику – найвідоміші твори Вівальді. Недільний ранок можна розпочати на екскурсії по одеським синагогам, А завершити цей день на премʼєрі в театрі Маски. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ