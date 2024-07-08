Бесплатные события Одессы: афиша на 9-11 июля

Образовательные и художественные события этой недели. Обратите внимание, во вторник и четверг вас ждут две заключительные встречи из цикла образовательного курса о городе. Приходите, если вас интересует, как будет развиваться культура города в ближайшие годы. Ирина Нечиталюк приглашает на встречу, посвященную Елене Пчилки. Также продолжают свою работу разговорные клубы для тех, кто совершенствует украинский.
Украинский клуб
Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
9 июля, 13:30
https://www.facebook.com/odessa.ounb
Лекция Ирины Нечиталюк о Елене Пчилку
Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
9 июля, 15:30
https://www.facebook.com/events/871196364845227/
Дорожная карта культурного развития города
Место будет сообщено после регистрации https://pixelatedrealities.org/events/
9 июля, 19:00
https://www.facebook.com/events/2744519375712845/
Клуб Роз-мова
Королева, 40, Областная юношеская библиотека
10 июля, 15:00
Презентация книги «Видят ли небеса котов?»
Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
10 июля, 16:00
https://www.facebook.com/events/1176163003523853/
Спектакль Театра К «Я ничего не помню»
Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
10 июля, 18:00
https://www.facebook.com/events/491439479940962/
Книжный клуб Pro читай
Королева, 40, Областная юношеская библиотека
11 июля, 15:00
Лекция Оксаны Довгополовой. Мит о городе: изнутри и снаружи, когда-то и сегодня
Место будет сообщено после регистрации https://pixelatedrealities.org/events/
11 июля, 17:00