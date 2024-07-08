Бесплатные события Одессы: афиша на 9-11 июля

Бесплатные события Одессы: афиша на 9-11 июля

Образовательные и художественные события этой недели. Обратите внимание, во вторник и четверг вас ждут две заключительные встречи из цикла образовательного курса о городе. Приходите, если вас интересует, как будет развиваться культура города в ближайшие годы. Ирина Нечиталюк приглашает на встречу, посвященную Елене Пчилки. Также продолжают свою работу разговорные клубы для тех, кто совершенствует украинский.

Украинский клуб

Украинский клуб

Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

9 июля, 13:30

https://www.facebook.com/odessa.ounb

Лекция Ирины Нечиталюк о Елене Пчилку

Лекция Ирины Нечиталюк о Елене Пчилке

Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

9 июля, 15:30

https://www.facebook.com/events/871196364845227/

Дорожная карта культурного развития города

Дорожная карта культурного развития города

Место будет сообщено после регистрации https://pixelatedrealities.org/events/

9 июля, 19:00

https://www.facebook.com/events/2744519375712845/

Клуб Роз-мова

Клуб Роз-мова

Королева, 40, Областная юношеская библиотека

10 июля, 15:00

https://www.facebook.com/

Презентация книги «Видят ли небеса котов?»

Презентация книги Видят ли небеса котов

Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

10 июля, 16:00

https://www.facebook.com/events/1176163003523853/

Спектакль Театра К «Я ничего не помню»

Спектакль Театра К Я ничего не помню

Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

10 июля, 18:00

https://www.facebook.com/events/491439479940962/

Книжный клуб Pro читай

Книжный клуб Pro читай

Королева, 40, Областная юношеская библиотека

11 июля, 15:00

https://www.facebook.com/

Лекция Оксаны Довгополовой. Мит о городе: изнутри и снаружи, когда-то и сегодня

Лекция Оксаны Довгополовой. Мит о городе: изнутри и снаружи, когда-то и сегодня

Место будет сообщено после регистрации https://pixelatedrealities.org/events/

11 июля, 17:00

https://www.facebook.com/events/1111783260118986/

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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