Аварійне відключення води в частині одного з районів Одеси 31 серпня

Філія «Інфоксводоканал» повідомила мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу, 31 серпня буде відключення водопостачання в частині Київського району Одеси..
Відключення водопостачаня відбудеться 31 серпня 2023 року з 09:00 до 23:30.
Буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- – Суднобудівна, 1-11,
- Івана Франка,
- Фонтанська дорога, 16/2, 16/4, 16/5,
- Танкерна,
- Мачтова.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)
Фото ілюстративне