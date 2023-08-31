Аварийное отключение воды в части одного из районов Одессы 31 августа

Филиал «Инфоксводоканал» сообщил жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода, 31 августа будет отключение водоснабжения в части Киевского района Одессы.
Отключение водоснабжения произойдет 31 августа 2023 с 09:00 до 23:30.
Будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Судостроительная, 1-11,
- Ивана Франко,
- Фонтанская дорога, 16/2, 16/4, 16/5,
- Танкерная,
- Мачтовая.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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