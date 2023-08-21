Аварійне відключення води в частині одного з районів Одеси 22 серпня

Філія «Інфоксводоканал» повідомила мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу у частині Київського району Одеси 22 серпня 2023 року буде припинено водопостачання.
З 09:00 до 21:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Марії Демченко,
- Горіхова (411 Батарея),
- Садовського,
- Саксаганського,
- 1-5 Лінії (М.Демченко),
- 1-3 пров.Амундсена.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).
Фото ілюстративне