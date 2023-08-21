Аварийное отключение воды в части одного из районов Одессы 22 августа

Филиал «Инфоксводоканал» сообщил жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода в части Киевского района Одессы 22 августа 2023 будет прекращено водоснабжение.
С 09:00 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Марии Демченко,
- Орехова (411 Батарея),
- Садовского,
- Саксаганского,
- 1-5 Линии (М. Демченко),
- 1-3 пер. Амундсена.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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