Аварійне відключення води в частині двох районів Одеси 1 вересня

«Інфоксводоканал» повідомив, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу в частині Хаджибейського та Пересипського районів м. Одеса 1 вересня 2023 року буде відключено вопдостачання.
Водопостачання одеситам буде припинено 1 вересня 2023 року з 09:00 до 23:30 на наступних вулицях міста:
- Хімічна,
- Київське шосе,
- Миколи Боровського,
- Промислова,
- Пестеля,
- Братів Поджіо,
- Хуторська,
- В’ячеслава Кирилова,
- Плієва,
- Агротехнічна,
- Деревообробний пров,
- сел.Дзержинського,
- станція Усатова,
- Селекційний інститут,
- Стовпова,
- Ігоря Іванова.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)
Фото ілюстративне