Аварийное отключение воды в части двух районов Одессы 1 сентября

«Инфоксводоканал» сообщил, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода в части Хаджибейского и Пересыпского районов г. Одесса 1 сентября 2023 будет отключено водоснабжение.
Водоснабжение одесситам будет прекращено 1 сентября 2023 года с 09:00 до 23:30 на следующих улицах города:
- Химическая,
- Киевское шоссе,
- Николая Боровского,
- Промышленная,
- Пестеля,
- Братьев Поджио,
- Хуторская,
- Вячеслава Кириллова,
- Плиева,
- Агротехническая,
- Деревообрабатывающий пер.
- пос. Дзержинского,
- станция Усатова,
- Селекционный институт,
- Столбовая,
- Игоря Иванова.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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