Аварійне відключення води 6 вересня в районі промринку “7-й км”

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
06 вересня 2023 року з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста Одеси та передмістя:
- Овідіопольська дорога,
- Аеропортівська,
- Підгірна,
- Базова,
- ж/м “Сьоме небо”,
- ЖК “Артвіль”,
- ринок “7-й км”.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).