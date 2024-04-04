Аварійне відключення води в Одесі 5 квітня: адреси та час проведення робіт

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:

05 квітня 2024 року з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

Генерала Петрова, 17-27/6;

Інглезі, 2-14;

Космонавтів, 38-70.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: