Аварійне відключення води в Одесі 5 квітня: адреси та час проведення робіт

В Одесі в частині житлового масиву «Черемушки», 5 квітня 2024 року буде проведено аварійне відключення води. Про це повідомляє «Інфоксводоканал».
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
05 квітня 2024 року з 09:30 до 20:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Генерала Петрова, 17-27/6;
- Інглезі, 2-14;
- Космонавтів, 38-70.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (цілодобово)