Аварийное отключение воды в Одессе 5 апреля: адреса и время проведения работ

В Одессе в части жилого массива «Черемушки», 5 апреля 2024 года будет проведено аварийное отключение воды. Об этом сообщает «Инфоксводоканал».
Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:
05 апреля 2024 года с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Генерала Петрова, 17-27/6;
- Инглези, 2-14;
- Космонавтов, 38-70.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (круглосуточно).