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Аварийное отключение воды в Одессе 5 апреля: адреса и время проведения работ

Аварийное отключение воды в Одессе 5 апреля: адреса и время проведения работ

В Одессе в части жилого массива «Черемушки», 5 апреля 2024 года будет проведено аварийное отключение воды. Об этом сообщает «Инфоксводоканал».

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:

05 апреля 2024 года с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Генерала Петрова, 17-27/6;
  • Инглези, 2-14;
  • Космонавтов, 38-70.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефон для справок:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 (круглосуточно).
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Редакция ПРОФИЛЬ
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