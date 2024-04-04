Аварийное отключение воды в Одессе 5 апреля: адреса и время проведения работ

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:

05 апреля 2024 года с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Генерала Петрова, 17-27/6;

Инглези, 2-14;

Космонавтов, 38-70.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

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