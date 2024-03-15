Аварійне відключення: у частині Одеси 18 березня не буде води

Відключення води відбудеться у понеділок, 18 березня 2024 року з 09:30 до 20:00 у частині Пересипського району. Відключення води пов’язане з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу. Про це повідомили в «Інфоксводоканалі».
Подачу води споживачам буде припинено за наступними адресами:
- 40-річчя оборони Одеси;
- Академіка Заболотного 35-55;
- 8, Десантний бульвар, 1, 3 та 2-18;
- Кримська, 56-70;
- Семена Палія, 80-96.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефони для довідок:
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155 (цілодобово).