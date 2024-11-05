Анекдот дня: про що скоро забуде Семен Маркович

— А ви знаєте, що життя на Землі зародилося в Одесі?

— Як в Одесі?

— Ну, так! «Авраам народив Ісака, Ісаак породив Яакова…». І де це, на вашу думку?! У Воронежі?

До одеської поліклініки приходить старий єврей.

— Лікарю, скажіть, що робити? У мене сильний кашель.

— А скільки вам років?

— Сімдесят.

— А коли вам було сорок, — цікавиться лікар, — ви кашляли?

— Боже борони!

— А п’ятдесят?

— Такий ні.

— А в шістдесят?

— Ні.

— Коли вам кашляти, як не тепер?

Зустрічаються два одесити:

— Семене Марковичу, ви не забули, любий мій, що винні мені п’ятдесят доларів?

— Поки що ні, Лазаре Соломоновичу, але дайте мені ще трохи часу, і я таки про це забуду.

У нас є й інші анекдоти: