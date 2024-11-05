Анекдот дня: про що скоро забуде Семен Маркович

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!
— А ви знаєте, що життя на Землі зародилося в Одесі?
— Як в Одесі?
— Ну, так! «Авраам народив Ісака, Ісаак породив Яакова…». І де це, на вашу думку?! У Воронежі?
До одеської поліклініки приходить старий єврей.
— Лікарю, скажіть, що робити? У мене сильний кашель.
— А скільки вам років?
— Сімдесят.
— А коли вам було сорок, — цікавиться лікар, — ви кашляли?
— Боже борони!
— А п’ятдесят?
— Такий ні.
— А в шістдесят?
— Ні.
— Коли вам кашляти, як не тепер?
Зустрічаються два одесити:
— Семене Марковичу, ви не забули, любий мій, що винні мені п’ятдесят доларів?
— Поки що ні, Лазаре Соломоновичу, але дайте мені ще трохи часу, і я таки про це забуду.
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