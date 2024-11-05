Анекдот дня: о чем скоро забудет Семён Маркович

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!
— А вы знаете, что жизнь на Земле зародилась в Одессе?
— Как в Одессе?
— Ну так! «Авраам родил Исаака, Исаак родил Яакова…». И где это, по-вашему было?! В Воронеже?
В одесскую поликлинику приходит старый еврей.
— Доктор, скажите, что делать? У меня сильный кашель.
— А сколько вам лет?
— Семьдесят.
— А когда вам было сорок, — интересуется врач, — вы кашляли?
— Боже упаси!
— А в пятьдесят?
— Таки нет.
— А в шестьдесят?
— Нет.
— Когда же вам кашлять, как не теперь?
Встречаются два одессита:
— Семён Маркович, вы не забыли, дорогой мой, что должны мне пятьдесят долларов?
— Пока нет, Лазарь Соломонович, но дайте мне ещё немного времени, и я таки об этом забуду.
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