Анекдот дня: о чем скоро забудет Семён Маркович

— А вы знаете, что жизнь на Земле зародилась в Одессе?

— Как в Одессе?

— Ну так! «Авраам родил Исаака, Исаак родил Яакова…». И где это, по-вашему было?! В Воронеже?

В одесскую поликлинику приходит старый еврей.

— Доктор, скажите, что делать? У меня сильный кашель.

— А сколько вам лет?

— Семьдесят.

— А когда вам было сорок, — интересуется врач, — вы кашляли?

— Боже упаси!

— А в пятьдесят?

— Таки нет.

— А в шестьдесят?

— Нет.

— Когда же вам кашлять, как не теперь?

Встречаются два одессита:

— Семён Маркович, вы не забыли, дорогой мой, что должны мне пятьдесят долларов?

— Пока нет, Лазарь Соломонович, но дайте мне ещё немного времени, и я таки об этом забуду.

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