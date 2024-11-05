Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: о чем скоро забудет Семён Маркович

Анекдот дня: о чем скоро забудет Семён Маркович

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

— А вы знаете, что жизнь на Земле зародилась в Одессе?
— Как в Одессе?
— Ну так! «Авраам родил Исаака, Исаак родил Яакова…». И где это, по-вашему было?! В Воронеже?

В одесскую поликлинику приходит старый еврей.
— Доктор, скажите, что делать? У меня сильный кашель.
— А сколько вам лет?
— Семьдесят.
— А когда вам было сорок, — интересуется врач, — вы кашляли?
— Боже упаси!
— А в пятьдесят?
— Таки нет.
— А в шестьдесят?
— Нет.
— Когда же вам кашлять, как не теперь?

Встречаются два одессита:
— Семён Маркович, вы не забыли, дорогой мой, что должны мне пятьдесят долларов?
— Пока нет, Лазарь Соломонович, но дайте мне ещё немного времени, и я таки об этом забуду.

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua