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Анекдот дня: одесит телефонує до Молдови

Анекдот дня: одесит телефонує до Молдови

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

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Одеса, рибний ряд. Дві жінки одна торгує бичка, інша, відповідно, його продає.
Перша:
— А що, у вас свіжий бичок, ще живий?
— Ні, він уже помер.
— То я дивуюсь на ціну — ви йому на похорон збираєте?

Одеса.Магазин «Трієчка», де всі товари по 3 гривні.
Покупець, який вибрав п’ять сувенірів, що сподобалися, йде оплачувати до каси, де сидить дуже колоритна одеська продавщиця:
— Із вас 18 гривень!
— Чекайте… Як 18? У мене ж лише 5 сувенірів!
— Ні, ну що ви як для себе рахуєте!?

Живу в Одесі, дзвоню до Молдови:
— Але, добрий день, запросіть до телефону Олександра Івановича.
Після п’ятисекундної паузи із трубки звучить:
— Ти не потрапив!

У нас є й інші анекдоти:

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