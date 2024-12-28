Анекдот дня: одесит телефонує до Молдови

Одеса, рибний ряд. Дві жінки одна торгує бичка, інша, відповідно, його продає.

Перша:

— А що, у вас свіжий бичок, ще живий?

— Ні, він уже помер.

— То я дивуюсь на ціну — ви йому на похорон збираєте?

Одеса.Магазин «Трієчка», де всі товари по 3 гривні.

Покупець, який вибрав п’ять сувенірів, що сподобалися, йде оплачувати до каси, де сидить дуже колоритна одеська продавщиця:

— Із вас 18 гривень!

— Чекайте… Як 18? У мене ж лише 5 сувенірів!

— Ні, ну що ви як для себе рахуєте!?

Живу в Одесі, дзвоню до Молдови:

— Але, добрий день, запросіть до телефону Олександра Івановича.

Після п’ятисекундної паузи із трубки звучить:

— Ти не потрапив!

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