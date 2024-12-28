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Анекдот дня: одессит звонит в Молдавию

Анекдот дня: одессит звонит в Молдавию

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

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Одесса, рыбный ряд. Две женщины — одна торгует бычка, другая, соответственно, его продает.
Первая:
— А что, у вас бычок свежий, еще живой?
— Нет, он уже умер. — философски, с достоинством.
— То-то я удивляюсь на цену — вы ему на похороны собираете?

Одесса. Магазин «Троечка», где все товары по 3 гривны.
Покупатель, выбравший пять приглянувшихся сувениров, идет оплачивать к кассе, где сидит весьма колоритная одесская продавщица:
— С вас 18 гривен!
— Погодите… Как 18? У меня же только 5 сувениров!
— Не! Ну шо вы КАК ДЛЯ СЕБЯ СЧИТАЕТЕ!?

Живу в Одессе, звоню в Молдавию:
— Але, добрый день, пригласите к телефону Александра Ивановича.
После пятисекундной паузы из трубки звучит:
— ТЫ НЕ ПОПАЛ!

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