Афіша Одеси: слухаємо безкоштовні лекції і дискусії 12 – 14 вересня

Стримані будні змінюють шалені вихідні дні. Продовжуємо вивчати українську, слухати освітні лекції та брати участь в дискусіях. Приєднуйтесь!
Що: Український клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 вересня, 14:00
Що: Лекція “Одеський історик та політолог О. Болдирєв – активіст громадянського суспільства”
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Онлайн https://us04web.zoom.us/j/5678933163…
Коли: 12 вересня, 16:00
Що: Зустріч друзів поета Іллі Рейдермана
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 14 вересня, 17:00
Що: Мовно літературна вітальня Дивослово
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 13 вересня, 11:00
Що: Український розмовний клуб. “Краса врятує світ?”
Де: Грецька, 1-а. Дія. Бізнес. Одеса
Коли: 14 вересня, 18:30Реєструйся на подію за посиланням https://forms.gle/HxAjs2CiCnjsZgpd9