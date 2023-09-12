Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси: слухаємо безкоштовні лекції і дискусії 12 – 14 вересня

Афіша Одеси: слухаємо безкоштовні лекції і дискусії 12 – 14 вересня

Стримані будні змінюють шалені вихідні дні. Продовжуємо вивчати українську, слухати освітні лекції та брати участь в дискусіях. Приєднуйтесь!

Що: Український клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 вересня, 14:00

Що:  Лекція “Одеський історик та політолог О. Болдирєв – активіст громадянського суспільства”
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Онлайн https://us04web.zoom.us/j/5678933163…
Коли: 12 вересня, 16:00

Що: Зустріч друзів поета Іллі Рейдермана
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 14 вересня, 17:00

Що: Мовно літературна вітальня Дивослово
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 13 вересня, 11:00

Що: Український розмовний клуб. “Краса врятує світ?”
Де: Грецька, 1-а. Дія. Бізнес. Одеса
Коли: 14 вересня, 18:30Реєструйся на подію за посиланням https://forms.gle/HxAjs2CiCnjsZgpd9 

 

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Редакція ПРОФІЛЬ

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