Афиша Одессы: слушаем бесплатные лекции и дискуссии 12 – 14 сентября

Сдержанные будни сменяют безумные выходные дни. Продолжаем изучать украинский, слушать образовательные лекции и участвовать в дискуссиях. Присоединяйтесь!
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 сентября, 14:00
Что: Лекция «Одесский историк и политолог А. Болдырев – активист гражданского общества».
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Онлайн https://us04web.zoom.us/j/5678933163…
Когда: 12 сентября, 16:00
Что: Встреча друзей поэта Ильи Рейдермана
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 сентября, 17:00
Что: Языковая литературная гостиная Чудослово
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 13 сентября, 11:00
Что: Украинский разговорный клуб. «Красота спасет мир?»
Где: Греческая, первая. Действие. Бизнес. Одесса
Когда: 14 сентября, 18:30
Регистрируйся на событие по ссылке https://forms.gle/HxAjs2CiCnjsZgpd9