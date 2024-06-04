Прогноз на 4 червня: чи будуть магнітні бурі у вівторок

За прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, 4 червня, магнітосфера стабілізується, і геомагнітна обстановка буде спокійною.
Водночас Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозує 4 червня підвищення геомагнітної активності до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.
Що таке магнітна буря
Різні вибухи і спалахи на Сонці, які відбуваються регулярно, призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), здатних дуже швидко поширюватися в просторі, зокрема й у бік Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітною або сонячною бурею.
Магнітні бурі мають свою класифікацію, де К-індекс 1 – це найслабша активність, непомітна для людини, а К-індекс-9 – потужна магнітна буря червоного рівня, що здатна спричинити не тільки погіршення самопочуття в людей, а й північні сяйва та збій у роботі техніки.
Під час бурь червоного рівня (від К-індексу 5 до К-індексу 9) можуть виникати проблеми з роботою джерел зв’язку – веж, супутників, радіочастот, GPRS.
Який вплив магнітна буря чинить на людину
Учені та дослідники всього світу вже провели чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. І є дані, що підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття і настрій людини. Люди в такі дні набагато частіше скаржаться на погіршення самопочуття і звертаються до лікарів, зокрема, до кардіологів.
Найчастіші скарги:
- Головний біль
- Слабкість
- Втома
- Сонливість удень
- Проблеми зі сном уночі
- Запаморочення
- Порушення концентрації
- Туман у голові
- Швидка стомлюваність
- Стрибки тиску
- Проблеми із серцево-судинною системою
- Погіршення настрою
- Підвищена дратівливість
- Агресія
- Загострення хронічних захворювань
Як захистити своє здоров’я під час магнітних бур
Лікарі на дні магнітних бур зазвичай дають загальні рекомендації, які можуть зменшити вплив і підтримати організм під час додаткового навантаження.
Що вони радять:
- Дотримуватися нормального графіку дня
- Вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (щонайменше 7-9 годин)
- Повноцінно і регулярно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів і фруктів.
- Пити достатньо води
- Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, сигаретами, гострою і шкідливою їжею
- Дихати свіжим повітрям – у дворі, парку, за містом
- Провітрювати приміщення
- Знизити фізичне та психоемоційне навантаження
- За необхідності звертатися по допомогу до медиків.