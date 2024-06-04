Прогноз на 4 червня: чи будуть магнітні бурі у вівторок

Прогноз на 4 червня: чи будуть магнітні бурі у вівторок

За прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, 4 червня, магнітосфера стабілізується, і геомагнітна обстановка буде спокійною.

Водночас Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозує 4 червня підвищення геомагнітної активності до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.

Що таке магнітна буря

Різні вибухи і спалахи на Сонці, які відбуваються регулярно, призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), здатних дуже швидко поширюватися в просторі, зокрема й у бік Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі мають свою класифікацію, де К-індекс 1 – це найслабша активність, непомітна для людини, а К-індекс-9 – потужна магнітна буря червоного рівня, що здатна спричинити не тільки погіршення самопочуття в людей, а й північні сяйва та збій у роботі техніки.

Під час бурь червоного рівня (від К-індексу 5 до К-індексу 9) можуть виникати проблеми з роботою джерел зв’язку – веж, супутників, радіочастот, GPRS.

Який вплив магнітна буря чинить на людину

Учені та дослідники всього світу вже провели чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. І є дані, що підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття і настрій людини. Люди в такі дні набагато частіше скаржаться на погіршення самопочуття і звертаються до лікарів, зокрема, до кардіологів.

Найчастіші скарги:

  • Головний біль
  • Слабкість
  • Втома
  • Сонливість удень
  • Проблеми зі сном уночі
  • Запаморочення
  • Порушення концентрації
  • Туман у голові
  • Швидка стомлюваність
  • Стрибки тиску
  • Проблеми із серцево-судинною системою
  • Погіршення настрою
  • Підвищена дратівливість
  • Агресія
  • Загострення хронічних захворювань

Як захистити своє здоров’я під час магнітних бур

Лікарі на дні магнітних бур зазвичай дають загальні рекомендації, які можуть зменшити вплив і підтримати організм під час додаткового навантаження.

Що вони радять:

  • Дотримуватися нормального графіку дня
  • Вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (щонайменше 7-9 годин)
  • Повноцінно і регулярно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів і фруктів.
  • Пити достатньо води
  • Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, сигаретами, гострою і шкідливою їжею
  • Дихати свіжим повітрям – у дворі, парку, за містом
  • Провітрювати приміщення
  • Знизити фізичне та психоемоційне навантаження
  • За необхідності звертатися по допомогу до медиків.

 

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