Прогноз на 4 червня: чи будуть магнітні бурі у вівторок

Водночас Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозує 4 червня підвищення геомагнітної активності до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.

Що таке магнітна буря

Різні вибухи і спалахи на Сонці, які відбуваються регулярно, призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), здатних дуже швидко поширюватися в просторі, зокрема й у бік Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі мають свою класифікацію, де К-індекс 1 – це найслабша активність, непомітна для людини, а К-індекс-9 – потужна магнітна буря червоного рівня, що здатна спричинити не тільки погіршення самопочуття в людей, а й північні сяйва та збій у роботі техніки.

Під час бурь червоного рівня (від К-індексу 5 до К-індексу 9) можуть виникати проблеми з роботою джерел зв’язку – веж, супутників, радіочастот, GPRS.

Який вплив магнітна буря чинить на людину

Учені та дослідники всього світу вже провели чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. І є дані, що підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття і настрій людини. Люди в такі дні набагато частіше скаржаться на погіршення самопочуття і звертаються до лікарів, зокрема, до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Слабкість

Втома

Сонливість удень

Проблеми зі сном уночі

Запаморочення

Порушення концентрації

Туман у голові

Швидка стомлюваність

Стрибки тиску

Проблеми із серцево-судинною системою

Погіршення настрою

Підвищена дратівливість

Агресія

Загострення хронічних захворювань

Як захистити своє здоров’я під час магнітних бур

Лікарі на дні магнітних бур зазвичай дають загальні рекомендації, які можуть зменшити вплив і підтримати організм під час додаткового навантаження.

Що вони радять: