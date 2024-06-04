Прогноз на 4 июня: будут ли магнитные бури во вторник

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 4 июня, магнитосфера стабилизируется и геомагнитная обстановка будет спокойной.
В то же время Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозирует 4 июня повышение геомагнитной активности до К-индекса 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной бури.
Что такое магнитная буря
Различные взрывы и вспышки на Солнце, которые происходят регулярно, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных очень быстро распространяться в пространстве, в том числе и в сторону Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.
Магнитные бури имеют свою классификацию, где К-индекс 1 — это самая слабая активность, незаметная для человека, а К-индекс-9 — мощная магнитная буря красного уровня, способная вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и северные сияния и сбой в работе техники.
При бурях красного уровня (от К-индекса 5 до К-индекса 9) могут возникать проблемы с работой источников связи – вышек, спутников, радиочастот, GPRS.
Какое влияние магнитная буря оказывает на человека
Ученые и исследователи всего мира уже провели немало исследований на тему взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. И есть данные, подтверждающие влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. Люди в такие дни гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.
Самые частые жалобы:
- Головная боль
- Слабость
- Усталость
- Сонливость днем
- Проблемы со сном ночью
- Головокружение
- Нарушение концентрации
- Туман в голове
- Быстрая утомляемость
- Прыжки давления
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
- Ухудшение настроения
- Повышенная раздражительность
- Агрессия
- Обострение хронических заболеваний
Как защитить свое здоровье во время магнитных бурь
Врачи на дне магнитных бурь обычно дают общие рекомендации, которые могут уменьшить влияние и поддержать организм при дополнительной нагрузке.
Что они советуют:
- Соблюдать нормальный график дня
- Вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов)
- Полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов.
- Пить достаточно воды
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей
- Дышать свежим воздухом — во дворе, парке, за городом
- Проветривать помещение
- Снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку
- При необходимости обращаться за помощью к медикам.