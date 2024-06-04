Прогноз на 4 июня: будут ли магнитные бури во вторник

Прогноз на 4 июня: будут ли магнитные бури во вторник

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 4 июня, магнитосфера стабилизируется и геомагнитная обстановка будет спокойной.

В то же время Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозирует 4 июня повышение геомагнитной активности до К-индекса 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной бури.

Что такое магнитная буря

Различные взрывы и вспышки на Солнце, которые происходят регулярно, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных очень быстро распространяться в пространстве, в том числе и в сторону Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури имеют свою классификацию, где К-индекс 1 — это самая слабая активность, незаметная для человека, а К-индекс-9 — мощная магнитная буря красного уровня, способная вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и северные сияния и сбой в работе техники.

При бурях красного уровня (от К-индекса 5 до К-индекса 9) могут возникать проблемы с работой источников связи – вышек, спутников, радиочастот, GPRS.

Какое влияние магнитная буря оказывает на человека

Ученые и исследователи всего мира уже провели немало исследований на тему взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. И есть данные, подтверждающие влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. Люди в такие дни гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

  • Головная боль
  • Слабость
  • Усталость
  • Сонливость днем
  • Проблемы со сном ночью
  • Головокружение
  • Нарушение концентрации
  • Туман в голове
  • Быстрая утомляемость
  • Прыжки давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Ухудшение настроения
  • Повышенная раздражительность
  • Агрессия
  • Обострение хронических заболеваний

Как защитить свое здоровье во время магнитных бурь

Врачи на дне магнитных бурь обычно дают общие рекомендации, которые могут уменьшить влияние и поддержать организм при дополнительной нагрузке.

Что они советуют:

  • Соблюдать нормальный график дня
  • Вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов)
  • Полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов.
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей
  • Дышать свежим воздухом — во дворе, парке, за городом
  • Проветривать помещение
  • Снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку
  • При необходимости обращаться за помощью к медикам.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua