Прогноз синоптиків на 16 березня: майже без дощу

Завтра, у суботу, 16 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області день обіцяє бути відносно теплим та майже без дощів.
Прогноз погоди в Одесі на 16 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 6-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 16 березня
По Одеській області завтра очікується хмарність. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 6-11°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.