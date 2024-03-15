Прогноз синоптиков на 16 марта: почти без дождя

Завтра, в субботу, 16 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и почти без дождей.
Прогноз погоды в Одессе на 16 марта
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ночью и утром слабый туман.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 6-8°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 марта
По Одесской области завтра ожидается облачность. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°C тепла, днем 6-11°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.