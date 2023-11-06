7 листопада в одному з районів Одеси не буде води до пізнього вечора

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
07 листопада 2023 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- 11-18 Лінії (ж/м “Таїрова”),
- Академіка Корольова, 42-70,
- Академіка Глушка, 16-26,
- Ільфа та Петрова, 9-19,
- Левітана, 101-147,
- Костанді, 162-196, 197-227.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).