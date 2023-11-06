7 листопада в одному з районів Одеси не буде води до пізнього вечора

Частина Одеси залишиться вночі без води У ніч на 3 листопада без водопостачання до ранку залишаться Київський і Хаджібейський райони, а в Приморському буде знижено тиск. Це пов’язано із заміною аварійної опори комунального підприємства «Одесміськелектротранс». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ