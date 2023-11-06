7 ноября в одном из районов Одессы не будет воды до позднего вечера

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
07 ноября 2023 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- 11-18 Линии (ж/м «Таирова»),
- Академика Королева, 42-70,
- Академика Глушко, 16-26,
- Ильфа и Петрова, 9-19,
- Левитана, 101-147,
- Костанди, 162-196, 197-227.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).