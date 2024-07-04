4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции: история праздника

История праздника

После Революции Достоинства в 2014 году постепенно началась реформа правоохранительной системы. В 2015 году Верховная Рада приняла закон «О национальной полиции». Параллельно шло создание Патрульной полиции.

4 июля 2015 года в Киеве на Софийской площади приняли присягу первые патрульные полицейские Украины. Именно в честь этого события День Нацполиции Украины отмечается 4 июля.

К лету 2016 Патрульная полиция уже была сформирована во всех областных центрах Украины.

Одновременно шло реформирование областных управлений и других подразделений старой милиции на полицейские.

За время полномасштабного российского вторжения, по разным данным, до 150 сотрудников Нацполиции погибли во время выполнения боевых задач, служебных обязанностей, проведения стабилизационных мероприятий, в результате обстрелов и тому подобное.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский о службе полицейских

«В День Национальной полиции Украины я благодарю каждого и каждой из вас, кто в ответ на ежедневные вызовы и опасности укрощает усталость и крепко стоит на защите и спасении.

Мы держим внутренний фронт — ради безопасности каждого гражданина, ради справедливости и правды. С полной самоотверженностью несем службу.

Кроме привычной и сложной полицейской работы, мы уже третий год выполняем дополнительные функции, чтобы защитить людей от главного врага, России, вернуть мир, сохранить государство. И наша служба важна, необходима и ценна.

Десятки тысяч полицейских несут службу, связанную с отпором вооруженной агрессии рф — как в составе боевых бригад Нацполиции «Ярость» и «Хищник», так и выполняя полицейские функции в прифронтовых регионах.

Национальная полиция является прочным звеном Сил безопасности и обороны Украины, и она состоит из ежедневной ответственной работы каждого из нас.

Возвращайтесь живыми и невредимыми с каждого боевого выхода, с каждого выезда на вызов».