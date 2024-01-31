31 січня: чому цього дня треба бути обережними зі словами

Яке православне свято відзначають 31 січня

31 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Микити. Жив він за часів правління князя Ізяслава Ярославовича в Київській Русі. Точних даних про його життя не збереглося. Відомо лише, що він рано вирішив прийняти постриг та довго боровся із спокусами. Існує цікава легенда, що якось перед Микитою з’явився диявол в подобі янгола і сказав припиняти молитися, а лише читати священні книги. Довго жив так святитель, поки ігумен Києво-Печерського монастиря не вигнав з його душі бісів.

Що не можна робити 31 січня

Подружній парі заборонено сваритися, інакше сварка затягнеться надовго.

Не залишайте цього дня будинок порожнім.

Ввечері не можна викидати сміття.

Народні прикмети 31 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: кола навколо сонця — рік буде врожайним;

тяги в печі немає — буде сира погода, а сильна тяга до заметілі;

горобці почали утеплювати гнізда — чекайте на холоднечу;

ворони голосно кричать — до бурі чи снігової заметілі;

дрова не хочуть горіти — до тепла;

ніч ясна проти 31 січня — буде сонячна погода наступного дня.

Вважалося, що цього дня часто спалахують сварки, а тому потрібно бути вкрай обережними зі словами. В давнину дружини вірили, що за допомогою молитви можуть розірвати невірні стосунки їхніх чоловіків з іншими жінками. Також вважалося, якщо цього дня зробити добру справу, то вона повернеться до вас сторицею.

Іменини 31 січня святкують:

Віктор,

Микита,

Богдан,

Іван,

Ілля,

Клавдій,

Вікторія.

Талісманом людини, народженої 31 січня, є хризопраз. З давніх-давен камінь цінувався в різних культурах. Вважалося, що хризопраз символізує перемогу і допомагає приймати правильні рішення.

31 січня народилися:

1876 рік — український вчений у галузі механіки та теорії пружності Олександр Динник;

1935 рік — японський письменник-гуманіст, лавреат Нобелівської премії з літератури Кендзабуро Ое;

1983 рік — командир добровольчого батальйону МВС України “Луганськ-1”, народний депутат України Артем Вітко.

Важливі та пам’ятні дати 31 січня в Україні та світі:

1729 рік — у Стамбулі видають першу надруковану арабським шрифтом книгу — тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших;

1747 рік — Вільям Бромфейлд відкриває у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань — госпіталь Lock;

1865 рік — Конгрес ухвалює Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняла рабство;

1893 рік — у Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola;

1917 рік — німецький кайзер Вільгельм II підписує наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників;

1941 рік — створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;

1946 рік — набирає чинності перша конституція Югославії, що об’єднала шість федеративних республік за радянським зразком;

1950 рік — президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 рік — здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі “Експлорер-1”, котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 рік — США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;

1999 рік — науковці з університету Алабама (США) отримують, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років до тієї дати;

2000 рік — поблизу острова Анакапа стається авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб;

2009 рік — у Кенії принаймні 113 людей гине й понад 200 осіб отримує поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло;

2020 рік — Велика Британія виходить з Європейського Союзу та Євратому.

31 січня в Україні та світі відзначають:

31 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день ювеліра. Ця професія вважається однією з найдавніших. Вона вимагає від людини одночасно математичного розуму та досконалого художнього смаку. Сьогодні ювелірне мистецтво вважається результатом поєднання досвіду та сучасних технологій. Найдавніші прикраси люди створювали з мушлів, дерева, кісток тварин, каміння. Іноді використовувалися і самородки металів, зокрема, свинцю, міді, золота, олова. Найбільше в давньому світі було прикрас з міді. Їх виготовляли шляхом механічної деформації самородків. З часом люди навчилися розплавляти метали, що призвело до появи нових матеріалів. Наприклад, бронзи, яка є поєднанням міді та олова. Та найбільш популярним і дорогоцінним в усі часи вважалося золото. Особливо широко воно використовувалося в давньому світі в Єгипті, Римській імперії, Греції.

Також 31 січня Міжнародний день зебри. Це свято було створене за ініціативи правоохоронних організацій, які працюють над збереженням цих унікальних істот. Зебра має смуги для того, щоб захистити себе від хижаків у дикій природі. Також ці тварини здатні розвивати швидкість до 80 км/год і відрізняються гострим нюхом. Однак, це все не допомагає від людей, які задля наживи готові вбивати все живе. Тому вчені вирішили звернути увагу суспільства та влади до проблеми зменшення кількості зебр в природі.

А ще 31 січня День скотча. Нині ця липка стрічка на целофановій основі відома кожній людині. Її різні варіанти використовують як у побуті, так і на виробництві. Але так було не завжди. Скотч придумав винахідник Річард Дрю. Молодий чоловік працював на підприємстві, яке займалося виготовленням наждачного паперу і целофанових матеріалів. А на створення липкої стрічки його надихнуло відвідування автосалону. Під час фарбування машини різними кольорами лінії часто були нерівними. Тоді Річард вирішив створити липку стрічку, ширина якої буде 5 мм, а краї матимуть пластир. Спочатку така новація була прийнята скептично, але чоловік все ж отримав патент на свій виріб. А згодом він став незамінним.