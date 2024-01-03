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3 січня частина одеситів залишилася без світла: коли включать

3 січня частина одеситів залишилася без світла: коли включать

Сегодня, 3 января, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы в электросетях, поэтому часть одесситов осталась без света.

Південний РЕМ

Роботи до 13.00

  • Ванцетті,
  • Вертелецького,
  • Дмитра Донського,
  • Китобійна,
  • Люстдорфська дорога,
  • Обільна,
  • Олександра Невського,
  • Планетна,
  • пров. 1-й Кандинського Василя,
  • пров. 2-й Кандинського,
  • пров. 2-й Рясний,
  • пров. 3-й Кандинського,
  • пров. 4-й Олександра Невського,
  • пров. 4-й Ульянівський,
  • пров. 5-й Кандинського Василя,
  • пров. 5-й Ульянівський,
  • пров. Ульянівський.

Роботи до 18.00

  • Китобійна,
  • Костанді,
  • Фонтанська дорога,
  • Ляпідєвського,
  • пров. Ванний,
  • пров. Приморський,
  • Кришталева,
  • пров. Літній,
  • Гаршина,
  • Дачна,
  • Львівська,
  • Купріна,
  • пров. 1-й Український,
  • пров. 2-й Костанді,
  • пров. 2-й Український,
  • пров. 3-й Костанді,
  • пров. Гаршина,
  • Бернардацці,
  • Квіткова,
  • Толбухіна,
  • пров. 1-й Кришталевий,
  • пров. Кришталевий,
  • пров. 1-й Дачний,
  • пров. Дачний,
  • пров. Іподромний.
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