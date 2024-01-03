3 січня частина одеситів залишилася без світла: коли включать

Сегодня, 3 января, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы в электросетях, поэтому часть одесситов осталась без света.
Південний РЕМ
Роботи до 13.00
- Ванцетті,
- Вертелецького,
- Дмитра Донського,
- Китобійна,
- Люстдорфська дорога,
- Обільна,
- Олександра Невського,
- Планетна,
- пров. 1-й Кандинського Василя,
- пров. 2-й Кандинського,
- пров. 2-й Рясний,
- пров. 3-й Кандинського,
- пров. 4-й Олександра Невського,
- пров. 4-й Ульянівський,
- пров. 5-й Кандинського Василя,
- пров. 5-й Ульянівський,
- пров. Ульянівський.
Роботи до 18.00
- Китобійна,
- Костанді,
- Фонтанська дорога,
- Ляпідєвського,
- пров. Ванний,
- пров. Приморський,
- Кришталева,
- пров. Літній,
- Гаршина,
- Дачна,
- Львівська,
- Купріна,
- пров. 1-й Український,
- пров. 2-й Костанді,
- пров. 2-й Український,
- пров. 3-й Костанді,
- пров. Гаршина,
- Бернардацці,
- Квіткова,
- Толбухіна,
- пров. 1-й Кришталевий,
- пров. Кришталевий,
- пров. 1-й Дачний,
- пров. Дачний,
- пров. Іподромний.