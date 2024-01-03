Новости Одессы и Одесской области

3 января часть одесситов остались без света: когда включат

3 января часть одесситов остались без света: когда включат

Сегодня, 3 января, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на электросетях, поэтому часть одесситов осталась без света.

Южный РЭС

Работы до 13.00

  • Ванцетти,
  • Вертелецкого,
  • Дмитрия Донского,
  • Китобойная,
  • Люстдорфская дорога,
  • Обильное,
  • Александра Невского,
  • Планетно,
  • пер. 1-й Кандинского Василия,
  • пер. 2-й Кандинского,
  • пер. 2-й Обильный,
  • пер. 3-й Кандинского,
  • пер. 4-й Александра Невского,
  • пер. 4-й Ульяновский,
  • пер. 5-й Кандинского Василия,
  • пер. 5-й Ульяновский,
  • пер. Ульяновский.

Работы до 18.00

  • Китобойная,
  • Константи,
  • Фонтанская дорога,
  • Ляпидовского,
  • пер. Ванная,
  • пер. Приморский,
  • Хрустальная,
  • пер. Летний,
  • Гаршина,
  • Дачно,
  • Львовская,
  • Куприна,
  • пер. 1-й Украинский,
  • пер. 2-й Костанди,
  • пер. 2-й Украинский,
  • пер. 3-й Костанди,
  • пер. Гаршина,
  • Бернардация,
  • Цветочная,
  • Толбухина,
  • пер. 1-й Хрустальный,
  • пер. Хрустальный,
  • пер. 1-й Дачный,
  • пер. Дачный,
  • пер. Ипподромный.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить