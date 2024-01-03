3 января часть одесситов остались без света: когда включат

Сегодня, 3 января, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на электросетях, поэтому часть одесситов осталась без света.
Южный РЭС
Работы до 13.00
- Ванцетти,
- Вертелецкого,
- Дмитрия Донского,
- Китобойная,
- Люстдорфская дорога,
- Обильное,
- Александра Невского,
- Планетно,
- пер. 1-й Кандинского Василия,
- пер. 2-й Кандинского,
- пер. 2-й Обильный,
- пер. 3-й Кандинского,
- пер. 4-й Александра Невского,
- пер. 4-й Ульяновский,
- пер. 5-й Кандинского Василия,
- пер. 5-й Ульяновский,
- пер. Ульяновский.
Работы до 18.00
- Китобойная,
- Константи,
- Фонтанская дорога,
- Ляпидовского,
- пер. Ванная,
- пер. Приморский,
- Хрустальная,
- пер. Летний,
- Гаршина,
- Дачно,
- Львовская,
- Куприна,
- пер. 1-й Украинский,
- пер. 2-й Костанди,
- пер. 2-й Украинский,
- пер. 3-й Костанди,
- пер. Гаршина,
- Бернардация,
- Цветочная,
- Толбухина,
- пер. 1-й Хрустальный,
- пер. Хрустальный,
- пер. 1-й Дачный,
- пер. Дачный,
- пер. Ипподромный.