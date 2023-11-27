28 листопада мешканці одного з районів Одеси до пізнього вечора залишаться без води

Філія «Інфоксводоканал» повідомляє мешканцям міста, керівникам підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу у вівторок, 28 листопада, частину Приморського району буде відключено від водопостачання.
28 листопада 2023 року з 09:30 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Французський бульвар,
- пров.Санаторний,
- пров. Шампанський,
- пров. Кренкеля,
- пров. Курортний,
- пров. Дунаєва,
- пров. Каркашадзе.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)