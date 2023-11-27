28 ноября жители одного из районов Одессы до позднего вечера останутся без воды

Часть Одессы останется ночью без воды В ночь на 3 ноября без водоснабжения до утра останутся Киевский и Хаджибейский районы, а в Приморском будет снижено давление. Это связано с заменой аварийной опоры коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс». ПОДРОБНЕЕ