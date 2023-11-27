28 ноября жители одного из районов Одессы до позднего вечера останутся без воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода во вторник, 28 ноября, часть Приморского района будет отключена от водоснабжения.
28 ноября с 09:30 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Французский бульвар,
- пер.Санаторный,
- пер. Шампанский,
- пер. Кренкеля,
- пер. Курортный
- пер. Дунаева,
- пер. Каркашадзе.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)