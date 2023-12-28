28 грудня: кого сьогодні вітають, прикмети та заборони дня

Яке церковне свято 28 грудня

28 грудня у церковному календарі – день пам’яті двадцяти тисяч мучеників. Ця страшна подія сталася у IV столітті, коли імператором був Максиміан. Він наказав руйнувати всі храми, карати кожного, хто вірить у Ісуса Христа. У Никодимії єпископом тоді був святий Кирило. Він таємно поширював істину віри. А у палаці правителя жила жриця Домна. Зацікавило її християнство, тому вона прийшла до Кирила, щоб той охрестив її. Після цього Домна стала допомагати бідним та нужденним.

Дізналися про це у палаці, схопили колишню жрицю та почали мучити. А коли вона прикинулася шаленою, викинули надвір. Тоді Домна пішла до монастиря і переодяглася у чоловіка. Жила довгий час у печерах на самоті. Імператор вирішив знайти Домну. Дійшов він зі своїми воїнами до того монастиря, де раніше жила дівчина. Тоді було свято та на служіння зібралося 20 тисяч християн. Імператор сказав, щоб вони вклонилися ідолам. Але всі вони відмовилися, за що було вбито. Коли до міста повернулася Домна та дізналася, що сталося, пішла до імператора і відкрилася. Він її одразу і стратив.

Що не можна робити 28 грудня

Заборонено брехати та підслуховувати.

Не можна не впускати у будинок колядників.

Також не слід пити алкогольні напої.

Народні прикмети та традиції на 28 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: весело цвірінькають горобці — до швидкого потепління;

хмарний день – чекайте дощове та холодне літо;

у водоймах риба поводиться неспокійно — йтиме сніг;

собака лягла на сніг, отже, прийде хуртовина;

сира погода – до великого врожаю льону;

кішка весь день спить – до потепління;

погода безвітряна, а на деревах іній – буде вдалий та врожайний рік;

густий снігопад – до гарного врожаю хліба;

на скиртах іній лежить — до дощового літа.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою.

Іменинники 28 грудня

Дорофію,

Ігнатій,

Симон,

Петро.

Талісманом людини, народженої 28 грудня, є опал. Дорогоцінний камінь, який був відомий з давніх-давен. Можливо різного кольору, залежно від якого отримує властивості. Наприклад, червоне опал є символом спонтанності, пристрасті, креативності.

28 грудня народилися:

1885 – український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор Володимир Татлін;

1968 рік – український поет та дитячий письменник Іван Андрусяк;

1977 – український воїн, учасник російсько-української війни, спортсмен, підприємець, Герой України Максим Редзанич.

Пам’ятні дати 28 грудня

1065 рік — у Лондоні засновують Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів;

1869 рік — американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо отримує патент на жувальну гумку;

1895 рік — в паризькому “Гран-кафе” брати Огюст і Луї Люм’єр проводять перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу — пристрою, що поєднував функції камери та проєктора;

1908 рік — на півдні Італії стається найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів;

1942 рік — під час Другої світової війни японська авіація розпочинає бомбардування міста Калькутта (Індія);

1944 рік — великий бій між сотнею УПА “Полтавці” та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області;

1973 рік — у Парижі друкують “Архіпелаг ГУЛАГ” Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 — 1956 років;

1983 рік — створюють Шацький національний природний парк;

1987 рік — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягає у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня;

1991 рік — незалежність України визнають Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія;

1999 рік — у Туркменістані ухвалюють закон, за яким Сапармурат Ніязов стає довічним президентом країни;

2014 рік — завершується операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Який сьогодні день в Україні і світі

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно. Також це свято є професійним для всіх тих, хто працює над виробництвом фільмів. Кінематограф з’явився у XX столітті і одразу став справжньою сенсацією. Завдяки йому люди отримали можливість побувати в абсолютно новій реальності. Сьогодні кіно вважається високим мистецтвом, розвагою та галуззю з багатомільярдними обертами.

Також 28 грудня День короткометражного кіно. Свято було започатковане в США, де воно залишається досить популярною подією вшанування короткометражного мистецтва. Цього дня також вшановують унікальну силу короткометражних фільмів, які здатні за короткий проміжок часу розповісти цілу історію.

А ще 28 грудня День “Зателефонуй другу”. Він присвячений відновленню зв’язків із друзями за допомогою такої простої, але потужної сили, як телефонний дзвінок. Стосунки дуже важливі в сучасному зайнятому житті. А тому це свято заохочує взяти паузу і зателефонувати другу чи подрузі, з якими ви давно хотіли поспілкуватися.